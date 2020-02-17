Украина

Клуб и бразильский футболист расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Карпаты на официальном сайте объявили о прекращении сотрудничества с Жоао Диого Дженнингсом.

Бразильский нападающий присоединился к львовянам летом 2019 года. С того момента Жоао Диого провел 12 поединков и результативными действиями не отметился.

За Карпаты бразилец выступал на правах аренды, а потому вернется в состав Фигейренсе, которому принадлежит.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Карпаты арендовали нападающего Олимпика Матара Дийе.