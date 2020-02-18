Украина

Вингер рассказал о задах во львовском клубе.

Полузащитник Владимир Танчик поделился своими после впечатлениями после перехода в Карпаты.

Хавбек присоединился к львовскому клубу на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона.

"Карпаты – самобытный клуб с традициями и историей. Перед нами стоят четкие задачи: остаться в УПЛ и продемонстрировать хорошую игру. Вижу позитив в том, что стал частью львовской команды. Сейчас чувствую себя не в оптимальных физических кондициях, ведь много пропустил и тренировался всего две недели, поэтому еще не полностью готов. Зато еще есть время до первого официального матча, постараюсь максимально набрать форму.

Мог выступать за Карпаты еще в 2011 году, ездил на сборы вместе с командой по приглашению Олега Кононова, однако тогда так и не сложилось.

До перехода в львовскую команду я разговаривал с Романом Санжар, он мне объяснил, что от меня требуется и какие задачи стоят перед клубом. На собрании играл на позиции правого полузащитника, не прочь и дальше продолжить выступать на фланге, ведь амплуа вингера наиболее комфортное для меня", – рассказал Танчик в интервью официальному сайту клуба.

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