Украина

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский прокомментировал победу над Ворсклой.

Динамо вырвало победу в матче с Ворсклой в 19-м туре УПЛ.

"Меня переполняют положительные эмоции, потому что мы взяли три очка в тяжелой игре. Моментами играли неплохо, но можно сказать, что поле не позволяло быстро выходить из обороны в атаку или отдавать жесткие передачи, поэтому кое-что не удавалось. Но в целом неплохо для первой официальной игры после зимнего перерыва".

"В первом тайме команды, которые играют против нас, более сконцентрированы, организованы в обороне и атаке. А во второй половине, когда силы уже покидают соперников, появляются свободные зоны, в которые мы врывались. И Ворскла немного подсела, поэтому мы пытались завершать атаки и бить по воротам".

О подборе шипов:

"Даже с такими шипами, как у меня, было скользко. В последнем моменте, когда отдавал передачу Русину, я поскользнулся и уже думал, что не успею дотянуться до мяча. Но дотянулся и отдал".

"Сложно было на таком поле прибавить в скорости — не только скорости бега, но и в передачах и открываниях вперед. Поэтому у нас некоторые футболисты быстро бежали вперед, а мы тормозили и не могли отдать передачу в ногу, потому что мяч останавливался. Думаю, если бы поле было мокрым и ровным, нам было бы легче играть".

О голе Вербича:

"Любой гол — это определенная работа на тренировках, сборах, теоретических занятиях. Поэтому, думаю, все закономерно. Если бы забил не Вербич, то, может быть, кто-то другой", — приводит слова Виталия Бульяского официальный сайт Динамо.

Также вашему вниманию видео голов и обзор тяжелого для Динамо матча против полтавчан.

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