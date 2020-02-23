Украина

Тренер львовян поделился мнением о результате матча с днепрянами

Главный тренер Карпат Роман Санжар прокомментировал ничью с Днепром-1 (1:1) в матче 19-го тура УПЛ.

"Первая игра получилась очень эмоциональной. И мы, и соперник, думаю, очень волновались, поэтому было много брака. Считаю, мы удачно провели первые минут 30, создали некоторые моменты, забили и вели в счете. Но допустили ошибку в обороне, и соперник сравнял счет. Второй тайм мы больше находились в позиционной атаке, но моментов практически не создали. Во втором тайме была более-менее равная игра. Я доволен самоотдачей ребят. На поле была команда. Но были ошибки технические и тактические, и будем работать дальше. То, что мы заработали очко с такой командой, как Днепр-1, для нас, считаю, хорошо.

Думаю, команда готова играть 90 минут, но действительно в конце подсела. Мы в течение всего матча пытались прессинговать, не позволять сопернику контролировать мяч. Но действительно где-то минут за 10-15 до окончания подсели. Пожалуй, это еще и психология, ведь все понимают, что каждое очко для Карпат является очень важным. Ребята, может, и удерживали где-то счет. Но нельзя забывать и то, что мы остались вдесятером, поэтому понятно, что важно удержать уже очко.

Честно говоря, нас сборах мы не все успели. По разным причинам. Еще раз говорю: тех условиях, что у нас есть на сегодня, мы и сборы провели нормально, и команда подготовилась. Есть некоторые вопросы по комплектации, но на 90 процентов я всем доволен. Тем, как на собрании работали ребята. Честно говоря, мы не все успели", – приводит слова Санжара официальный сайт Днепра-1.

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