Украина

Днепряне настраиваются на то, чтобы завоевать очки в игре против "бело-синих".

Полузащитник Днепра-1 Игорь Когут поделился ожиданиями от предстоящей игры своей команды против киевского Динамо.

"Очень соскучился за чемпионатом, поскольку пропускал игру с Карпатами из-за дисквалификации. Был вынужден болеть за ребят дома. А на такие матчи, как против Динамо или Шахтера, не надо особо настраиваться. Хочется выйти и проявить себя с лучшей стороны. И взять очки".

"Мне кажется, в Киеве мы неплохо играли с Динамо. Будем стараться скорректировать нашу игру и получить очки в домашних стенах".

Матч Днепр-1 — Динамо состоится в пятницу, 28 февраля, в 19:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка 20-го тура УПЛ.

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