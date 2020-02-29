Украина

Юрий Береза прокомментировал победу своей команды в матче чемпионата Украины против Динамо.

Президент Днепра-1 Юрий Береза поделился своим мнением о победе над Динамо (3:1) в матче 20-го тура УПЛ и положительно высказался о работе системы видеоповторов VAR.

"Хочу поздравить всех болельщиков, которые нас поддерживали на трибунах. Итог встречи решился во втором тайме — мы увидели, что в футбол играют не 45 минут, а все 90. VAR? С ним матч длится и 100 минут. Никто не скажет, что мы выиграли у большинства. Сначала VAR сыграл в нашу пользу, но Динамо давило авторитетом, поэтому пришлось играть у своих ворот".

"VAR — это тот элемент в футболе, который снимет все вопросы об арбитраже. Я уверен, что он искоренит коррупцию среди арбитров. Сейчас есть несколько человек, которые продолжают этим заниматься. Если бы не VAR, то наверняка Динамо давило бы своим авторитетом на арбитров", — приводит слова Юрия Березы пресс-служба Днепра-1.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Днепр-1 — Динамо Киев.

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