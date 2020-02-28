Украина

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко — о матче против Динамо.

С помощью хет-трика Владислава Супряги Днепр-1 обыграл Динамо (3:1).

"Футбол был, наверное, очень эмоциональным. Игра могла сложиться по-разному, но вмешался и ВАР, и удаление, и выход Супряги на замену. Наверное, игра больше понравилась болельщикам, в меньшей степени — тренерам. Потому что пока VAR работает, арбитр смотрит в монитор, бурлят разные мнения. Это лотерея. Разумеется, у нас эмоции положительные, в отличие от динамовцев. Во втором тайме, мне кажется, мы заслужили победу".

О том, почему не сыграл Когут:

"Он перед игрой на разминке почувствовал боль в ноге. Трудно сейчас сказать, насколько серьезное повреждение. Наверное, это — судьба. Вышел Вакулко, и на нем Динамо заработало красную карточку".

Об установке во время перерыва:

"Нам надо было не давать возможности спокойно контролировать мяч Шабанову и Попову. Для этого мы выдвинули Вакулку несколько вперед, заставили Динамо играть длинными передачами. Надо было нам ускорить игру, не позволяя им контролировать мяч.

Другое дело, что очень долго не получалось дойти до штрафной, даже к зонам подач. Но, наверное, игроки Динамо устали перестраиваться, потому что первый гол возник после того, как раскрыли оборону короткими передачами. Вакулко хорошо открылся и прострелил на Супрягу. Считаю, сыграла роль усталость — очень трудно вдесятером перестраиваться. Мы большую часть второго тайма провели на чужой половине поля".

О трудностях:

"Это футбол. Ничего не бывает просто так. То, что вы сказали, можно применить к любой команде: и к Динамо, и к Шахтеру, чью последнюю игру хотя бы взять. Мне кажется, это все стереотипы на счет трудностей и их преодоления. Нет команд, которые легко одерживают победы. И построение команды — это также очень трудный процесс".

"Мы стараемся делать все для победы в каждом матче, но опять-таки построение команды — очень тяжелый процесс, особенно когда в межсезонье приходит большая группа игроков. Нам нужно время, чтобы сыграться и узнать возможности всех футболистов. Мы много работаем и стараемся быть лучше".

О первой шестерке:

"Знаю, что у нас сейчас 22 очка. Мы работаем над улучшением игры. Будет возможность попасть в шестерку, будет хорошо. Понимаю, что для этого необходимо хорошо сыграть в Харькове. И наверное, надо будет брать 4 или даже 6 очков. Мы работаем над улучшением игры. Будет игра — будет и результат. По-другому будет трудно набирать очки", — приводит слова Дмитрия Михайленко официальный сайт Днепра-1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Днепр-1 – Динамо.