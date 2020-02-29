Украина

Хавбек прокомментировал успех киевлян.

Полузащитник Днепра-1 Александр Назаренко поделился своим мнением о победе над Динамо (3:1) в матче 20-го тура УПЛ.

"Конечно, очень приятно. Первый раз наш клуб выиграл у такого гранда, как Динамо и эмоции сейчас в раздевалке бушуют, кипят – это кайф!

Было много борьбы, в такой игре без этого никак, и были моменты, когда сначала, кажется ничего страшного не было, но говорят, мол, ты посмотри повтор, и по сути, там действительно серьезные травмы могли нанести игроки друг другу – что наш футболист, что соперник. Поэтому, считаю, что VAR будет полезной вещью в нашем чемпионате.

Я Супряга перед матчем на базе сказал, что он забьет. Правда, не знал, что он три забьет. Что и говорить – мастер!

Если мы победили и порадовали всех сегодня, то завтра это уже надо забывать. Шахтер – это тоже очень сильный соперник, который играет в 1/8 финала Лиги Европы. Мы будем тоже их тщательно разбирать и также хорошо готовиться, как и на Динамо. Надеюсь, мы в матче с "горняками" не станем допускать тех же ошибок, которые были в этом матче", – приводит слова Назаренко официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что Супряга стал вторым автором хет-трика в ворота Динамо в чемпионате Украины.

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