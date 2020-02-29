Украина

Динамо обсуждало возможность трансфера с российским клубом, но до официального предложения дело не дошло.

Венгерский защитник Тамаш Кадар этой зимой мог уйти из Динамо не в Шаньдун Лунэн, а в клуб российской Премьер-лиги Сочи.

"Трансфер в Сочи? Переговоры между украинцами и россиянами велись, но письменного предложения от них не поступило. Я не жалею, что этот переход не состоялся", — рассказал Кадар в интервью csakfoci.hu.

В результате Сочи подписал другого центрального защитника – чемпиона мира-2018 Адиля Рами. Француз перешел на правах свободного агента, поскольку Фенербахче расторг с ним контракт.

Кадар заключил четырехлетний контракт с Шаньдун Лунэн, за который будет выступать под четвертым номером. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 3 млн евро.