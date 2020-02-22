Чемпион мира решил продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.
Адиль Рами, Getty Images
22 февраля 2020, 16:07
Французский защитник Адиль Рами стал игроком Сочи, сообщил официальный сайт клуба. Срок действия контракта не разглашается.
В первой части сезона Рами выступал за Фенербахче, однако вчера он расторгнул контракт с турецким клубом.
До Сочи в карьере чемпиона мира-2018 и серебряного призера Евро-2016 были Фрежюс, Лилль, Валенсия, Милан, Севилья и Марсель.
Сочи после 18 сыгранных матчей идет на последнем, 16-м месте в чемпионате России.