Россия

Чемпион мира решил продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.

Французский защитник Адиль Рами стал игроком Сочи, сообщил официальный сайт клуба. Срок действия контракта не разглашается.

В первой части сезона Рами выступал за Фенербахче, однако вчера он расторгнул контракт с турецким клубом.

До Сочи в карьере чемпиона мира-2018 и серебряного призера Евро-2016 были Фрежюс, Лилль, Валенсия, Милан, Севилья и Марсель.

Сочи после 18 сыгранных матчей идет на последнем, 16-м месте в чемпионате России.