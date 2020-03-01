Украина

Украинский защитник высказался о поражении в матче чемпионата Украины от Ворсклы.

В поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер сенсационно уступил Ворскле в Полтаве со счетом 1:0. Защитник "горняков" Сергей Кривцов прокомментировал результат этой встречи.

"Соперник заслуженно победил. Ворскла была агрессивнее, имела больше желания выиграть, чем мы, к сожалению. В концовке могли свести результат к ничьей, если бы арбитр не побоялся поставить пенальти".

"Тренеры провели большую ротацию состава. Играли ребята, которые нечасто выходят на поле в официальных поединках".

"Возможно, были слишком расслабленными. Подумали, что добьемся победы, не приложив должных усилий. Ворскла спустила с небес на землю. Это поражение станет хорошим уроком для всей команды", — цитирует Кривцова официальный сайт Шахтера.

Представляем вашему вниманию видео гола и обзор поединка Ворскла — Шахтер.

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