Украина

Наставник полтавчан — о победе над Шахтером.

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов поделился своими эмоциями после сенсационной победы его команды в матче против Шахтера (1:0).

"Поздравляю всех полтавчан. Нам эта победа была нужна как воздух, потому что два очка от вылета – не очень хорошо, когда хочешь чего-то добиться. В Киеве потеряли одно очко на последней минуте, а сегодня нам вернулось три. Рассчитывал на ничью, но, наверное, заслужили победу".

"Состав Шахтера? Посмотрели список футболистов, которые едут на матч, увидели, что нескольких нет. Но я скажу честно: что основные, что те бразильцы, которые вышли, – они не хуже. Шесть бразильцев, один грузин. Ну ничем они не хуже: любого ставь, и этот футболист сыграет.

"Почему победили? Прежде всего за счет мужества коллектива. Все вышли друг за друга, бойцы. Иностранцы и украинцы – вместе едим один хлеб, вместе ошибаемся, выигрываем и проигрываем. Было важно не уступить в борьбе, Ворскла всегда этим славилась. Не уступили, и где-то нам повезло, сверху воздалось за то, что с Динамо не зацепили. Это футбол", — цитирует Максимова официальный сайт Шахтера.

Ранее свое мнение о неудачном для своей команды поединке высказал главный тренер Шахтера Луиш Каштру.