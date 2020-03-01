Украина

Наставник "горняков" высказался о поражении в матче чемпионата Украины от Ворсклы.

Завершился поединок 20-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Шахтер сенсационно уступил Ворскле в Полтаве со счетом 1:0.

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру прокомментировал результат встречи, назвав победу полтавской команды справедливой.

"Я не могу сейчас детально говорить о Ворскле в сентябре – после этого состоялось много матчей, и уже не вспомню, что тогда было. Могу рассказать о сегодняшней команде: очень динамичная, с большим числом игроков в нашей линии обороны и атакующим футболом".

"Соперник оказался быстрее нас, выиграл очень много дуэлей, создал огромное количество моментов. Без сомнений, сегодня Ворскла была лучшей командой на поле – намного лучше, чем команда арбитров и чем Шахтер".

"Полтавчане заслуженно забили победный гол, и у них было еще несколько эпизодов, которые могли реализовать. Поздравляю Ворсклу с игрой, которую они сегодня провели", — приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

Представляем вашему вниманию видео гола и обзор поединка Ворскла — Шахтер.

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