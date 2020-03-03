Украина 03 марта 2020, 09:34 Динамо — Колос: видео онлайн-трансляция матча Вашему вниманию прямая трансляция поединка чемпионата Украины. Колос - Динамо, фото ФК Динамо 03 марта 2020, 09:34 В Киеве на НСК Олимпийском состоится поединок 21-го тура украинской Премьер-лиги между киевским Динамо и ковалевским Колосом. Начало матча — сегодня, 3 марта, в 19:30. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Команды Динамо Киев Колос Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте