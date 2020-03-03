Украина 03 марта 2020, 20:59 Шикарный выстрел Цыганкова удвоил преимущество Динамо Полузащитник Динамо Виктор Цыганков отличился в воротах Колоса. Виктор Цыганков, фото: Скриншот 03 марта 2020, 20:59 Виктор Цыганков решился на удар из-за пределов штрафной и не прогадал — мяч залетел в ворота, а у Евгения Волынца особо и не было шансов отразить выстрел соперника: . На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо – Колос. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Виктор Цыганков Команды Динамо Киев Колос Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте