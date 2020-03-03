Шикарный выстрел Цыганкова удвоил преимущество Динамо

Украина

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков отличился в воротах Колоса.

Виктор Цыганков решился на удар из-за пределов штрафной и не прогадал — мяч залетел в ворота, а у Евгения Волынца особо и не было шансов отразить выстрел соперника: .

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо – Колос.