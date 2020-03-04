Украина

Главный тренер Колоса Руслан Костышин — о матче против Динамо.

Колос уступил Динамо в матче 21-го тура чемпионата Украины.

"Я хочу похвалить ребят за очень качественную игру, за то, как мы выглядели. Эмоциональная ошибка нашего футболиста наложила отпечаток на всю игру. Играть вдесятером с Динамо, да еще и имея на день отдыха меньше, было очень тяжело. Ребятам можно только сказать спасибо".

О мастерстве команды:

"Мы работаем, и футболисты, которые пришли зимой, добавили нам больше мастерства. Но вы видите, все равно мастерство Динамо отличается. Цыганков есть Цыганков - ему дали пространство, он забил".

Мы ничего не меняли в подготовке. Понимаете, у нас в клубе все правильно делается, президент поддерживает команду, мы развиваемся постепенно, ребята очень хорошо выполняют свою работу. Да, удаление это неправильное поведение, но это опыт", — сказал Руслан Костышин.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо – Колос.

Вадим Адаменко, Football.ua