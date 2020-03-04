Украина

Игрок киевлян прокомментировал победу над Колосом

Защитник Динамо Александр Караваев поделился своим мнением о результате матча с Колосом (2:0) в матче 21-го тура УПЛ.

"В принципе, матчем довольны, но в начале была небольшая суета, не разобрались. Однако потом влились в игру, у нас начали появляться моменты. Хотя они были и у наших ворот.

Уже привык играть на позиции левого защитника, когда Миколенко травмируется или имеет перебор желтых карточек. Если нужно, играю, почему нет. Конечно, не очень комфортно, ведь это не родная позиция, но профессиональный футболист должен уметь играть обеими ногами и полностью справляться со своими обязанностями.

После поражений всегда выносишь урок. Что касается предыдущего матча, то первый тайм у нас был хороший, могли выигрывать с большим преимуществом, но во втором тайме так сложились обстоятельства... Уже забыли эту игру и движемся дальше. Конечно, сегодня хотелось только победить.

Люблю играть на атаку, когда вижу, что это позволяет ситуация. Нужно правильно использовать свое пространство, потому что если будет обрезка, то соперник может забросить мяч в твою зону и убежать. Стараюсь всегда помогать, чтобы у группы атаки было больше вариантов", – приводит слова Караваева официальный сайт клуба.

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