Украина

Поляк поделился мнением о победе над ковалевским клубом.

Защитник Динамо Томаш Кендзера поделился мнением о результате матча с Колосом (2:0) в поединке 21-го тура УПЛ.

"Победить было очень важно, ведь мы потеряли очки на выезде в Днепре. Сегодня нужно было добыть положительный результат – и мы выиграли. Следующей будет игра с Александрией, к которой нужно очень хорошо подготовиться.

Колос хорошо оборонялся, мы пытались строить игру, но это не до конца удавалось. Важно, что Фран Соль забил, и мы ушли на перерыв с хорошим результатом.

Когда ты играешь в большинстве, чувствуешь себя более уверенно. Было немного легче, чем когда Колос играл в полном составе. Колос боролся до конца, до последней минуты, и мы тоже не уступали в борьбе. Поэтому карточек было много.

Нужно хорошо готовиться к каждой следующей игре, и думать только об этом, а не смотреть в таблицу, результат в которой важен в конце сезона", – рассказал Кендзера в комментарии официальному сайту клуба.

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