Украина

Киевляне хотят сохранить форварда в команде до 2025 года.

Официальный сайт Динамо сообщает, что клуб продлил действующее соглашение с нападающим команды Назарием Русиным.

Форвард подписал новый контракт до 2025 года. Русин защищает цвета киевлян с 2015-го года, всего во всех турнирах он провел 29 поединков, в которых отметился семью голами.

"Хочу поблагодарить, в первую очередь, Бога за то, что он дал мне шанс остаться в киевском Динамо и продлить контракт на пять лет с такой большой командой".

"Конкуренция за место в составе – это здорово, футболисты становятся намного лучше благодаря ей. А кто будет играть, я или Соль, – увидим в течение сезона. Что касается того, что я был лучшим бомбардиром Динамо на зимних сборах, то это всегда приятно, но главное – забивать в официальных играх, и я хочу забить как можно больше мячей", — сказал Русин официальному сайту клуба.

Ранее о своей мотивации и конкуренции рассказал нападающий "бело-синих" Фран Соль.