Украина

Арена александрийцев пока что не сможет принять новую для украинского футбола систему.

Украинская ассоциация футбола утвердила матчи 22-го тура, на которых будет использоваться система видеоповторов.

Изначально, среди них была встреча Александрии и Динамо, но стадион хозяев, Ника, оказался не готов к техническим требованиям для VAR.

Таким образом, система видеоповторов будет работать на поединках Десна — Заря и Днепр-1 Мариуполь.

Ранее президент Днепра-1 в комментарии после игры против Динамо заявил, что если бы не VAR, то авторитет киевлян давил бы на арбитров.