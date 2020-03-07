Скрипник: Надеемся, что поражение от Десны нас только закалит

Украина

Главный тренер Зари высказался о результате матча чемпионата Украины против Десны.

В поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги Десна одержала минимальную победу над Зарей со счетом 1:0, из-за чего луганский клуб рискует потерять вторую строчку в турнирной таблице.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился эмоциями после матча и поздравил соперника с победой.

"Поздравляю Десну с победой. Так положено говорить. Команда, которая из минимума может сделать максимум, заслуживает уважения".

"Игра давалась, но, когда конкуренты играют между собой, матчи всегда непредсказуемые. Много борьбы, накала. Хороший матч получился со стороны обеих команд. Тактика у кого-то сработала, а у кого-то нет. Еще раз с победой поздравляю соперника".

"Да, мы расстроены, но рук не опускаем. Все еще впереди. Начинается второй этап чемпионата. Все вопросы еще открыты. Поражения бывают. Будем бороться".

"Бывают поражения, из которых можно сделать хороший вывод. Будем учиться. Надеемся, что это поражение нас только закалит, и мы станем еще сильнее", — приводит слова Виктора Скрипника официальный сайт Зари.

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна — Заря.