Украина

Главный тренер Динамо также высказался о состоянии Николая Шапаренко и дисквалификации Артема Беседина.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко рассказал, когда на футбольное поле окончательно вернутся полузащитники Виктор Цыганков и Николай Шапаренко.

"Виктор еще не готов физически, это совершенно точно. После игры с Колосом, в которой он провел все 90 минут, его физическое состояние не позволило принимать участие в сегодняшнем матч".

"Что касается Шапаренко, который приехал с нами, — к сожалению, он почувствовал простуду, у него заболело горло. Поэтому мы не смогли его задействовать", — приводит слова специалист пресс-служба Динамо.

Кроме того, Михайличенко прокомментировал ситуацию с Артемом Бесединым, которого дисквалифицировали на один год за нарушение за нарушение правил антидопинговой политики.

"С большим сожалением воспринял дисквалификацию Беседина. Все-таки мы надеялись, что, как говорится, пронесет. Но это уже случилось, и нужно это принять".

"Конечно, это потеря, и мы желаем Артему, чтобы он не падал духом, а дотерпел это время и вернулся в футбол. Это очень важно. Мы всегда будем его поддерживать и всегда будем с ним", — добавил Михайличенко.

Напомним, ранее стало известно, какое вещество нашли в организме Артема Беседина. Как сообщил координатор допинг-контроля УАФ, форвард Динамо стал жертвой ошибки врача.

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