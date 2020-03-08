Украина

Игрок киевлян прокомментировал победу над Александрией.

Защитник Динамо Виталий Миколенко поделился впечатлениями от матча с Александрией (3:1) в 22-м туре УПЛ.

"Результат матча Десна – Заря знали, а первый тайм даже успели посмотреть. Но особо не придавали значения – важно было самим победить.

Нацеленный пас на Шабанова точно не отдавал – просто пытался прострелить в створ, чтобы кто-то замкнул. После матча сказал ему, что, действительно, его гол и победа команды – лучший подарок на день рождения.

В принципе, в моменте с голом особо смысла и времени не было подстраиваться. Не могу сказать, что пробивал зряче, по-бильярдному – увидел, что дальний угол открыт и хотел попасть туда.

Внимание на статистику, конечно, обращаю. Но самое главное – это помогать команде забивать мячи и выигрывать.

Если говорить об индивидуальных показателях, то они неплохие для меня. Наверное, набрался опыта в некоторых ситуациях, отсюда и такой результат", – рассказал Миколенко в интервью официальному сайту клуба.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 28 поединков в футболке "бело-синих", отличившись тремя голами и семью ассистами.

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