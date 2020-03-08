Игрок киевлян прокомментировал победу над Александрией.
Виталий Миколенко, ФК Динамо
08 марта 2020, 13:38
Защитник Динамо Виталий Миколенко поделился впечатлениями от матча с Александрией (3:1) в 22-м туре УПЛ.
"Результат матча Десна – Заря знали, а первый тайм даже успели посмотреть. Но особо не придавали значения – важно было самим победить.
Нацеленный пас на Шабанова точно не отдавал – просто пытался прострелить в створ, чтобы кто-то замкнул. После матча сказал ему, что, действительно, его гол и победа команды – лучший подарок на день рождения.
В принципе, в моменте с голом особо смысла и времени не было подстраиваться. Не могу сказать, что пробивал зряче, по-бильярдному – увидел, что дальний угол открыт и хотел попасть туда.
Внимание на статистику, конечно, обращаю. Но самое главное – это помогать команде забивать мячи и выигрывать.
Если говорить об индивидуальных показателях, то они неплохие для меня. Наверное, набрался опыта в некоторых ситуациях, отсюда и такой результат", – рассказал Миколенко в интервью официальному сайту клуба.
В текущем сезоне 20-летний игрок провел 28 поединков в футболке "бело-синих", отличившись тремя голами и семью ассистами.
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