Украина

Главный тренер Александрии не очень доволен судейством в матче против Динамо (1:3).

Наставник Александрии Владимир Шаран считает, что арбитр Юрий Можаровский был несколько непоследователен в игре против Динамо (1:3).

"Хотелось бы, чтобы VAR был у всех. Я считаю, там был пенальти за фол на Ситало – посмотрите, неужели это не 11-метровый? Ситало был первый на мяче, выиграл позицию, а Шабанов его повалил руками. Это момент, который мог бы привести к тому, что мы сравняли бы счет. А там неизвестно, как бы все сложилось. Ну и Сидорчуку… Если Довгому дали карточку, то и Сидорчуку должны были давать. Это, в принципе, те моменты, которые повлияли на результат", — заявил Шаран в эфире Футбол News.

"Мы довольны своими игроками. Мы настраивались на такую игру. Понимали, что будет много борьбы, что мы уступаем сопернику в некоторых компонентах. Ребята вышли и хотели доказать, что способны играть против Динамо на равных. Так и получилось".

Наставник Динамо Алексей Михайличенко также заявил, что "VAR нужно вводить на всех играх или не вводить вообще".

Примечательно, что на матче Александрия – Динамо изначально планировалось использовать видеоповторы, однако стадион Ника оказался к этому не готов. Руководство александрийцев надеется устранить проблему уже в ближайшее время.