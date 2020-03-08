Украина

Хавбек Колоса отличился дублем в ворота Шахтера.

В поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги Колос в упорной борьбе уступил Шахтеру со счетом 3:4, однако это не помешало подопечным Руслана Костышина сохранить шестую строчку в турнирной таблице.

Одним из главных героев встречи в составе ковалевского клуба стал полузащитник Вадим Милько, который оформил дубль в ворота "горняков".

Примечательно, что 33-летний украинец до матча с Шахтером не забивал в чемпионате Украины с сезона-2011/12. Тогда Милько выступал за луганскую Зарю и также отличился в матче с "оранжево-черными".

Следовательно, хавбек Колос прервал голевой застой, который продолжался более чем восемь лет. Посмотреть голы Вадима Милько вы можете в видеообзоре поединка Колос — Шахтер на Football.ua.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.