Украина

Почетный президент СК Днепр-1 всецело выступает за внедрение технологий в украинский футбол.

Матч Днепр-1 – Мариуполь (3:0) вызвал резонанс из-за трех удалений в составе приазовцев. На матче использовалась технология видеоассистента арбитра, которую почетный президент СК Днепр-1 Юрий Береза полностью поддерживает.

"Этот матч еще раз подтвердил отношение нашей команды к новым технологиям – мы за VAR. Это даже не обсуждается. VAR закаляет наши футбольные клубы к будущим достойным выступлениям на европейской арене, потому что происходящее в нашем судействе без VAR переходит все границы", — цитирует Березу официальный сайт клуба.

Береза декларирует, что целью Днепра-1 будет место в еврокубках, которое можно завоевать через стыковые матчи. При этом в августе исполнительный директор клуба Андрей Русол заявлял, что Днепр-1 не может претендовать на еврокубки из-за менее, чем трехлетнего возраста клуба.

"Отдельно хочу извиниться за несмелую игру команды в первом тайме. Нашим ребятам нужно больше уверенности. Сейчас это сильно обновленная команда, футболисты продолжают притираться друг к другу. Но те задачи, которые ставились на старте сезона, не снимаются: мы будем бороться за еврозону. Ожидаем максимальный результат в оставшихся играх. Мы до последнего будем бороться за место в еврокубках в стыковых матчах".

В следующем туре Премьер-лиги Днепр-1 снова примет на своем поле Мариуполь. Базовая дата тура – 14 марта.