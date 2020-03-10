Украина

Форвард победил в голосовании среди болельщиков.

Нападающий Днепра-1 Владислав Супряга стал лучшим игроком УПЛ в феврале, сообщает официальный сайт лиги.

Форвард днепрян победил в голосовании среди болельщиков, набрав 29% голосов. В борьбе за эту награду 20-летний игрок обошел голкипера Олимпика Заури Махарадзе (20%) и нападающего Ворсклы Руслана Степанюка (19%).

В текущем сезоне Супряга провел 18 поединков в футболке днепрян, отличившись восемью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Супряга стал вторым автором хет-трика в ворота Динамо в чемпионате Украины.

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