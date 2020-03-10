Украина

Наставник полтавчан победил в голосовании среди болельщиков.

Юрий Максимов стал лучшим тренером УПЛ в феврале, информирует официальный сайт лиги.

Тренер Ворсклы победил в голосовании среди болельщиков, набрав 39% голосов. В борьбе за эту награду 51-летний специалист обошел Виктора Скрипника (37%), Руслана Костышина (13%) и Дмитрий Михайленко (11%).

На данный момент Ворскла занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 20 очков после 22 туров.

Ранее сообщалось, что нападающий Днепра-1 Владислав Супряга стал лучшим игроком УПЛ в феврале.

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