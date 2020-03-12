Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов кубкового поединка.

В поединке 1/4 финала финала Кубка Украины Десна встретилась с Ворсклой.

Победителя этой встречи выявил единственный гол, который был забит после успешно реализованного пенальти в исполнении Дениса Васина.

Таким образом, Ворскла вышла победителем из данного противостояния, пробившись в полуфинал турнира, а Десна завершила выступления в Кубке Украины.

Смотрите видео гола и обзор матча Десна — Ворскла:

Десна — Ворскла 0:1

Гол: Васин, 65 (пен.).

Десна: Паст — Конопля, Тамм, Гитченко, Д. Фаворов — Ермаков, Арвеладзе (Будковский, 86) — Картушов, Тотовицкий, Кузик (Калитвинцев, 66) — Хлебас (Филиппов, 66).



Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков (Баенко, 46), Ндиайе, Якубу — Скляр, Пуцлин — Васин (Кравчук, 70), Луизао, Кане — Кулач (Степанюк, 46).

Предупреждения: Кузик, Тамм, Ермаков, Скляр — Кане, Васин, Луизао, Якубу, Баенко