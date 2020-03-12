Представляем вашему вниманию видео лучших моментов кубкового поединка.
Десна — Ворскла, Фото: ФК Десна Чернигов
12 марта 2020, 21:35
В поединке 1/4 финала финала Кубка Украины Десна встретилась с Ворсклой.
Победителя этой встречи выявил единственный гол, который был забит после успешно реализованного пенальти в исполнении Дениса Васина.
Таким образом, Ворскла вышла победителем из данного противостояния, пробившись в полуфинал турнира, а Десна завершила выступления в Кубке Украины.
Смотрите видео гола и обзор матча Десна — Ворскла:
Десна — Ворскла 0:1
Гол: Васин, 65 (пен.).
Десна: Паст — Конопля, Тамм, Гитченко, Д. Фаворов — Ермаков, Арвеладзе (Будковский, 86) — Картушов, Тотовицкий, Кузик (Калитвинцев, 66) — Хлебас (Филиппов, 66).
Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков (Баенко, 46), Ндиайе, Якубу — Скляр, Пуцлин — Васин (Кравчук, 70), Луизао, Кане — Кулач (Степанюк, 46).
Предупреждения: Кузик, Тамм, Ермаков, Скляр — Кане, Васин, Луизао, Якубу, Баенко