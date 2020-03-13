Украина

Защитник рассказал о сотрудничестве с испанцем.

Защитник Олимпика Дмитрий Литвин высказал свое мнение о работе с Висенте Гомесом, который покинул пост главного тренера команды.

"Я очень доволен работой с Висенте. Он доходчиво все объяснял. У этого наставника каждый футболист понимает, чего от него ждут, и что он должен делать на поле. Если бы нам удавалось выполнять все, что требует от нас тренер, то результаты были бы совершенно другими".

"Что не получалось? Существует много нюансов. Нельзя забывать еще и о везении. Если вы видели наши последние три матча, то понимаете, о чем я говорю. Бывают игры, когда мяч просто не хочет лезть в ворота, в то время как соперник использует едва ли не единственную свою возможность".

"Сейчас настроение рабочее. Мы профессионалы и понимаем, что нужно двигаться вперед. Если руководство и сам тренер приняли такое решение, то так тому и быть. Хочется лишь поблагодарить Висенте за работу и пожелать ему удачи. У него теперь своя дорога, у нас – своя. Висенте заложил хороший фундамент. Игра, которую мы показываем, вселяет надежду на то, что результат придет. Очень надеюсь, что это случится в ближайшем матче с Ворсклой", — сказал Литвин официальному сайту.

Ранее отставку испанского специалиста прокомментировал президент дончан Владислан Гельзин.