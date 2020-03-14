Украина

Стадион клуба из Первой лиги не соответствует нормам полуфинала.

Минай не сможет провести матч полуфинала Кубка Украины против Динамо на своем домашнем стадионе.

Минай-Арена рассчитана на 1312 зрителей и не соответствует нормам 1/2 финала Кубка Украины. По информации Футбол NEWS, встреча команд может состояться в Ужгороде на стадионе Авангард, который рассчитан на 12 тысяч болельщиков.

Матч Минай – Динамо запланирован на 15 апреля.

Напомним, ранее состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Украины.

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