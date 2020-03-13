Украина

Динамо, Минай, Мариуполь и Ворскла узнали своих соперников.

В Доме футбола состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Украины. Динамо сыграет с Минаем, а Мариуполь встретится с Ворсклой.

Матчи состоятся на стадионах Миная и Мариуполя. Базовая дата полуфиналов – 15-е апреля.

На предыдущей стадии Динамо выбило из турнира Александрию (1:0), Минай – Ингулец (1:1, 6:5 по пенальти), Мариуполь – Альянс (4:2), а Ворскла – Десну (1:0).

Финал запланирован на 13 мая. Он состоится в Тернополе.