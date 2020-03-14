Украина

Форвард Мариуполя Руслан Фомин якобы сыграл рукой в штрафной площадке.

В рамках 23-го тура УПЛ Днепр-1 на своем поле принимает Мариуполь.

На 62-й минуте игры мяч якобы попал в руку Руслана Фомина, а арбитр Екатерина Монзуль остановила встречу, чтобы воспользоваться VAR.

В итоге, она приняла достаточно спорное решение – назначить пенальти в ворот "приазовцев". Приговор успешно реализовал Алексей Хобленко.

Видео:

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Днепр-1 – Мариуполь.

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