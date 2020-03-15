Украина

Хавбек прокомментировал поражение ковалевского клуба.

Полузащитник Колоса Станислав Сорокин поделился своим мнением о результате матча с Александрией (2:4) в 23-м туре УПЛ.

"Первый тайм сыграли хорошо, правда, пропустили ненужный гол в раздевалку. На второй тайм выходили с хорошим настроем, но так получилось. Кто-то, может, не доиграл, так получилось.

Какая разница? Какой бы результат ни был в первом тайме, нужно выходить и биться во втором тайме. У нас было все для того, чтобы выиграть.

Хорошо, что забил, но команда не выиграла. Для меня это хороший момент, но поражение команды – это плохо. Всегда есть мотивация двигаться и быть выше. Нам ничего не мешало выигрывать и догонять Александрию, бороться за места выше. Это не то поражение, что было против Шахтера", – рассказал Сорокин в комментарии официальному сайту клуба.

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