Украина

Главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал поражение от Александрии в чемпионате Украины.

Руслан Костышин считает, что Колос проиграл Александрии в первом матче второго этапа первенства УПЛ из-за ошибок футболистов.

"Первый тайм очень понравился, а второй — нет, – сказал тренер Колоса на послематчевой пресс-конференции. – Было много пропущенных мячей, много ошибок. Причем ошибок не командных, а индивидуальных. Сложилось впечатление, что команда продолжала играть на сборах, где результат не так важен".

"Нам пришлось провести ротацию, поскольку обойма игроков у нас невелика, а последние четыре матча забрали очень много сил. Я еще после игры с Шахтером и завоевания места в первой шестерке говорил, что будет очень сложно эмоционально подвести команду к следующим играм".

"Наверное, сказалось и то, что у команд была разная мотивация. Александрия продолжает бороться за призовые места, а мы, фактически, свою задачу выполнили. Поэтому в первом тайме действовали раскованно, а во втором сказалось то, что забивать во что бы то ни стало было не нужно".

После 23-го тура Колос занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от Александрии на 14 очков.

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