Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал победу над Колосом в чемпионате Украины.
Владимир Шаран, фото ФК Александрия
14 марта 2020, 21:33
Владимир Шаран остался доволен победой над Колосом и стартом Александрии на втором этапе первенства УПЛ.
"После кубкового матча мы увидели, что психологическое и физическое состояние команды не на надлежащем уровне, – сказал на послематчевой пресс-конференции тренер Александрии. – Была мысль поменять всех 11 игроков стартового состава, но все же некоторых решили оставить. Из-за ротации в первом тайме мы сыграли не так, как хотелось. Могли проигрывать и 0:2, но сравняли, и это придало нам сил и уверенности".
"Я очень благодарен нашим болельщикам, которых мы хорошо слышали. Думаю, матч, и особенно второй тайм, им понравился".
После победы Александрия осталась на пятой строчке турнирной таблицы и, сыграв на матч больше, отстает на 2 очка от Десны, на 3 — от Зари и на 5 — от Динамо.
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