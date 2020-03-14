Украина

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал победу над Колосом в чемпионате Украины.

Владимир Шаран остался доволен победой над Колосом и стартом Александрии на втором этапе первенства УПЛ.

"После кубкового матча мы увидели, что психологическое и физическое состояние команды не на надлежащем уровне, – сказал на послематчевой пресс-конференции тренер Александрии. – Была мысль поменять всех 11 игроков стартового состава, но все же некоторых решили оставить. Из-за ротации в первом тайме мы сыграли не так, как хотелось. Могли проигрывать и 0:2, но сравняли, и это придало нам сил и уверенности".

"Я очень благодарен нашим болельщикам, которых мы хорошо слышали. Думаю, матч, и особенно второй тайм, им понравился".

После победы Александрия осталась на пятой строчке турнирной таблицы и, сыграв на матч больше, отстает на 2 очка от Десны, на 3 — от Зари и на 5 — от Динамо.

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