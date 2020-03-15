Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Фаворит Спорт продолжают рубрику "фавориты противостояний".

Шахтер в центральном поединке 23-го тура отправится в гости к Заре после трудного матча против Вольфсбурга.

Заря — Шахтер

Воскресенье, 15 марта, 14:00. Славутич-Арена, Запорожье. Главный арбитр — Анатолий Абдула.

Заря продолжает борьбу за вторую строчку турнирной таблицы, однако подходит к поединку не в лучшем настроении. Так, луганчане уступили в прошлом туре Десне — прямому конкуренту. Теперь "северяне" также поборются за второе место, улучшив свои шансы победой над конкурентом. Луганчане должны понимать, что Динамо играет с Десной, а потому команда Скрипника вполне может подняться на второе место или укрепить свою позицию в случае победы над Шахтером.

"Горняки" же подходят к игре после непростого вояжа в Германию, где они обыграли Вольфсбург. Шахтер не скоро проведет ответный поединок, а потому может сосредоточиться на внутренних баталиях. Правда, тут у дончан все слишком хорошо — 14 очков отрыва от ближайшего соперника. Посмотрим, насколько "горняки" расслабятся из-за этого, а также как на них повлияет вынужденная пауза в Лиге Европы.

Что касается статистики личных встреч, то последние пять поединков завершились победой Шахтера. Три из данных матчей закончились с тоталом больше 2,5 голов. Только два последних поединка прошли с забитыми голами от Зари - в остальных "горняки" сохраняли ворота "сухими".

Компания Фаворит Спорт отдает предпочтение в этом поединке Шахтеру, предлагая на победу "горняков" коэффициент 1,69, на триумф луганчан можно поставить с показателем 4,45, а ничейный результат оценивается в 4,25