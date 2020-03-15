Украина

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко считает, что войти в игру было бы сложно любому из игроков.

Динамо не сумело на своем поле обыграть Десну в матче 23-го тура УПЛ.

При ничейном счете в концовке встрече Алексей Михайличенко не стал усиливать атаку, несмотря на то, что на скамейке запасных были Фран Соль и Георгий Цитаишвили. 56-летний специалист пояснил свое решение.

"Думаю, в такую ​​игру войти довольно-таки сложно, и, например, для Гио здесь абсолютно не было пространства — это то, что он любит и умеет. Не скажу, что мы создали очень большое количество моментов. Мы создавали моменты, и игра должна была быть выигранной. Поэтому мы не сделали этих замен", — приводит слова Михайличенко официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Десна.

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