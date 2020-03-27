Украина

Полузащитник Днепра-1 рассказал о том, как проходят его будни в условиях карантина.

Хавбек Днепра-1 Сергей Кравченко признался, что скучает по обычному ритму жизни, пребывая дома на карантине.

"Морально это тяжело. Хорошо, что рядом семья, но не хватает привычного ритма, футбола. Мы не тренируемся неделю, а по ощущениям – будто месяц прошел. Знаю, что у многих ребят такое же чувство", — рассказал Кравченко официальному сайту клуба.

"Провожу время с семьей. Тренируюсь индивидуально: делаю упражнения, работаю на велосипеде, выхожу на пробежки не в людных местах".

"Кто-то из ребят остался в Днепре, кто-то уехал домой. Все работают самостоятельно. Нужно держать себя в форме, да и работу свою все любят. Занимаются и скучают по работе в команде, тренировкам, играм".

"Какие меры предпринимаются во время карантина? Постоянно моем руки. Жена следит за наличием витамина С в рационе: лук, мед, имбирь, куркума. Пытаемся защитить и себя, и людей – не бываем в местах со столпотворением народа, ведь этот вирус очень быстро распространяется. Покупки, пробежка и прогулка с детьми на свежем воздухе – это необходимо. Делаем это отдельно ото всех".

Днепр-1 на момент приостановки чемпионата Украины занимал седьмое место в турнирной таблице после 23 сыгранных туров.

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