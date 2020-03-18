Украина

Днепровский клуб распустил игроков на одну неделю.

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко прокомментировал решение исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола приостановить все соревнования по футболу в стране из-за пандемии коронавируса, которая распространяется в Европе.

"Пока нет тренировочного процесса, поскольку мы распустили команду на одну неделю, а потом уже будем общаться и принимать решения. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, нужно будет составлять индивидуальные планы. Сейчас в этом нет необходимости".

"Я не знаю, когда будет возобновлен чемпионат. Если все закончилось, то эта пауза уже никак не повлияет на команду. В клубе работает 500 человек. Для того, чтобы ребята приходили и тренировалось, нужно, чтобы работала столовая и другой обслуживающий персонал".

"Люди добираются на работу на маршрутках, но сейчас мы не имеем права ничего делать. Нужно принимать решения исходя из дальнейшего развития ситуации с этим вирусом", — заявил украинский специалист в программе Футбол NEWS.

Напомним, ранее своим мнением о паузе в украинской Премьер-лиге поделился главный тренер львовских Карпат Роман Санжар.

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