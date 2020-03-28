Украина

Сенегальский форвард высказался о пребывание во львовском клубе.

Нападающий Олимпика Матар Дийе перешел в Карпаты в зимнее трансферное окно на правах аренды, где доиграет оставшуюся часть сезона. 22-летний легионер выделился высокий уровень тренировочной базы львовского клуба, которой, по словам сенегальца, могут позавидовать даже некоторые клубы из Италии.

"Kарпаты — это хороший клуб. Я знаю много молодых ребят, которые раньше играли здесь, а сейчас выступают в больших командах. Это прекрасный пример, который мотивирует молодежь становиться сильными игроками".

"Да, на данном этапе у нас есть определенные трудности, но мы верим друг в друга, и я уверен, что мы останемся в УПЛ. Мы плодотворно работаем с тренерским штабом, и я не сомневаюсь, что Карпаты достигнут хороших результатов".

"В целом мне здесь комфортно, ведь клуб имеет фантастическую базу, она очень мне нравится. Карпаты заслуживают того, чтобы всегда быть на вершине. Например, в Италии немало ведущих команд не имеют такой базы, которая есть у Карпат".

Также Матар Дийе рассказал о своем пребывание в донецком Олимпике, с котором он подписал контракт в январе 2019 года.

"В Олимпике мой путь сложился достаточно удачно. У нас была единственная цель, к которой мы шли все вместе. Я помог команде остаться в Премьер-лиге и никогда не забуду то замечательное время".

"На самом деле я бы хотел сыграть против своей бывшей команды. Признаюсь откровенно, это противостояние будет для меня особенным. Если я выйду на поле, то смогу забить гол", — приводит слова Матара пресс-служба львовских Карпат.

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