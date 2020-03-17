Украина

Львовский клуб не будет проводить тренировочные занятия минимум две недели.

Официальный сайт Карпат сообщил о приостановке тренировок всех команд в клубе.

Пауза будет длиться две недели и, судя по всему, она связана с грядущей приостановкой чемпионата Украины из-за коронавируса.

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Руководство Карпат рекомендует оставаться дома и соблюдать санитарные нормы.

Ранее сообщалось, что Ворскла ушла на карантин.

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