Львовский клуб не будет проводить тренировочные занятия минимум две недели.
Фото: ФК Карпаты
17 марта 2020, 18:58
Официальный сайт Карпат сообщил о приостановке тренировок всех команд в клубе.
Пауза будет длиться две недели и, судя по всему, она связана с грядущей приостановкой чемпионата Украины из-за коронавируса.
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Руководство Карпат рекомендует оставаться дома и соблюдать санитарные нормы.
Ранее сообщалось, что Ворскла ушла на карантин.
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