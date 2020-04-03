Украина

Болельщики Зари по достоинству оценили игру Богдана Михайличенко.

В референдуме поклонников Зари по поводу лучшего игрока марта 2020 года победил Богдан Михайличенко — сообщил официальный Твиттер луганского клуба.

Богдан опередил Заури Махарадзе, занявшего в опросе второе место, и Владислава Кабаева, замкнувшего первую тройку.

В марте Михайличенко трижды выходил на поле в составе Зари — против Олимпика (1:0), Десны (0:1) и Шахтера (1:0), отличившись забитым мячом в ворота чемпиона Украины.

Ранее Богдана Михайличенко признали лучшим игроком марта в УПЛ.

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