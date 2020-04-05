Украина

Тренер киевлян высказался относительно продолжения сезона в УПЛ.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился своим мнением о том, как можно завершить этот сезон в украинской Премьер-лиге.

"Не знаю, чем думают руководители нашего футбола в УАФ и УПЛ. Было очевидно, что чемпионат надо остановить или после двух кругов, или потом придется доигрывать полностью, а не утверждать его итоги после 23-х туров. Сейчас будут разговоры, мол, я ищу себе оправдание. Ничего подобного!

Есть же логика: если мы начали вторую часть чемпионата, то его уже надо доиграть. На мой взгляд, все пункты регламента (личные встречи, разница мячей и т.д.) должны вступать в силу после того, как сыграны все матчи. Учитывая все обстоятельства, логично было вообще остановиться после двух кругов, когда все команды были в равных условиях, когда были сыграны все матчи друг с другом. И потом принимать решение, что делать дальше.

Так ситуацию вижу я, но понимаю, что у других людей может быть иная логика. Подобного опыта работы нет ни у кого. Поэтому найти ответ на этот вопрос невозможно.

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Со своей стороны, мы прекрасно понимаем, что даже если будет доигровка чемпионата, то для полноценной подготовки игроков нужен будет месяц. И я отдаю себе отчет, что у нас этого времени не будет, а подготовка пройдет в ускоренном режиме.

Мы уже думаем над этим, разрабатываем специальные программы, которые позволят максимально быстро подготовить команду в случае возобновления полноценного тренировочного процесса" – рассказал Михайличенко в интервью официальному сайту клуба.

На данный момент Динамо занимает третью строчку в УПЛ, имея одинаковое очков с идущей второй Зарей.

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