Украина

Президент украинской Премьер-лиги считает, что у него не было полномочий по важным вопросам.

Томас Гримм рассказал об отсутствии полномочий принимать решения.

"На этот вопрос сложно ответить. Должность и полномочия президента УПЛ не предусматривают того, чтобы оценивать свои действия с точки зрения успеха или отсутствии успеха, потому что он не имеет прямых полномочий принимать решения по важным вопросам".

"Кроме того, он также должен быть уверен, что может рассчитывать на сотрудничество и лояльность своего персонала, осуществляющего ежедневную деятельность. В этом плане мне очень повезло, ведь с первой минуты я мог рассчитывать на очень компетентных людей", — приводил слова Томаса Гримма официальный сайт УПЛ.

Ранее Гримм заявил, что у бесплатных трансляций матчей чемпионата Украины нет будущего.

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