Украина

Валентин Моргун рассказал о том, как проводит время в период карантина, связанного с COVID-19.

Голкипер ожидает скорейшего возобновления тренировочного процесса.

"Читаю автобиографии, дочитал Тайсона, взялся за автобиографию Фергюсона. До художественной литературы пока не дошел, но думаю, что скоро и до нее дойду. Среди динамовцев есть популярный испанский сериал "Бумажный дом" — его смотрю, детективы, триллеры".

"Тренируюсь дома в режиме онлайн. Уже неделю занимаемся по такой системе. Она очень импонирует, так как видимся с командой, есть возможность до занятия немного пообщаться. Уже все очень соскучились по футболу и ждем окончания карантина", — приводит слова Валентина Моргуна официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что Динамо U-19 перешло на тренировки в онлайн-режиме.

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