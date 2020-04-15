Украина

Бразилец рассказал, где хотел бы продолжить карьеру.

Полузащитник Шахтера Тете назвал свои любимые клубы, к которым он однажды надеется присоединиться.

"Я мечтаю о трех клубах: Барселоне, Манчестер Юнайтед и Ливерпуле. Великие клубы с фантастическими тренерами и огромным количеством трофеев. Я мечтаю о самых престижных трофеях, а с этими клубами этого можно достигнуть.

Знаю, что Юнайтед и Ливерпуль являются врагами. Но если мне и придется выбирать между ними, я приму взвешенное решение.

АПЛ – особенный турнир, игра происходит на огромных скоростях, а игроки обладают большей свободой", – приводит слова Тете портал Goal.com.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 26 поединков в футболке "горняков", отличившись пятью голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Тете заинтересована Рома.

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