Бразилец рассказал, где хотел бы продолжить карьеру.
ТЕТЕ, ФК ШАХТЕР
15 апреля 2020, 17:21
Полузащитник Шахтера Тете назвал свои любимые клубы, к которым он однажды надеется присоединиться.
"Я мечтаю о трех клубах: Барселоне, Манчестер Юнайтед и Ливерпуле. Великие клубы с фантастическими тренерами и огромным количеством трофеев. Я мечтаю о самых престижных трофеях, а с этими клубами этого можно достигнуть.
Знаю, что Юнайтед и Ливерпуль являются врагами. Но если мне и придется выбирать между ними, я приму взвешенное решение.
АПЛ – особенный турнир, игра происходит на огромных скоростях, а игроки обладают большей свободой", – приводит слова Тете портал Goal.com.
В текущем сезоне 20-летний игрок провел 26 поединков в футболке "горняков", отличившись пятью голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что в подписании Тете заинтересована Рома.
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