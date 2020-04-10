Украина

Один из самых дорогих новичков в истории "горняков" изначально не горел желанием выступать за донецкий клуб.

Экс-нападающий сборной Мексики Нери Кастильо рассказал о своем переходе из Олимпиакоса в Шахтер. За него "горняки" не пожалели 20 миллионов евро.

В 2007 году Кастильо был лидером сборной Мексики, которая заняла третье место на Копа Америка в Венесуэле. Это привлекло интерес множества клубов, среди которых Валенсия, Севилья и Манчестер Сити. Кастильо хотел остаться в Греции, но в конечном итоге клуб принял предложение от Шахтера.

"В то время меня не интересовали деньги. Я всегда говорил от чистого сердца, говорил правду. Президент Шахтера дал мне чистый лист, чтобы я вписал туда сумму, которую хочу. Он ошибочно думал, что таким образом подкупит меня", — цитирует Кастильо ESPN со ссылкой на fosonline.

"Я возвращался с Копа Америка в Грецию, чтобы отправиться со своей беременной женой на Санторини. У меня было несколько дополнительных дней отпуска после турнира, в то время, как Олимпиакос уже начинал готовиться к новому сезону".

"Я прилетел в аэропорт в Грецию, а там уже меня ждал какой-то украинец, который начал говорить о деньгах и о том, что Шахтер договорился с Олимпиакосом, осталось только мое согласие. Я ответил: "Дружище, дай мне пройти, я собираюсь в отпуск, я не уйду из Олимпиакоса".

"Я отправился на Санторини, заселился в отель, а вскоре мне позвонили, сказали, что со мной хотят срочно поговорить. Этот парень прилетел на остров на частном самолете! Снова было сказано, что клубы договорились, дело за мной. Я повторил: "Я не покину Олимпиакос. Я люблю эту команду, являюсь ее ключевым игроком, а моя жена беременна".

После бесплодной встречи Кастильо позвонил президент Олимпиакоса Петрос Коккалис. Он сообщил, что технический директор Такис Лемонис и тренер Илия Ивич не хотят видеть мексиканца в команде.

"Позвонил Петрос и сказал явиться в офис в течение трех дней для трансфера в Шахтер. Там были Лемонис и Ивич, но они были настроены против меня. Я ощущал невероятное давление. Олимпиакос никогда не продавал игроков так дорого. И они определенно хотели, чтобы этот переход состоялся".

"Они даже хотели убрать из контракта процент от трансфера, который я должен был получить. Но отец сказал: "Это не обсуждается. Я вписал его ради будущего моего сына". Меня не волновал даже этот пункт, я не хотел уходить. Но они сказали, что в таком случае я полгода не буду играть за Олимпиакос".

"Я покинул Грецию с тяжелым сердцем и прибыл в Украину в плохом психологическом состоянии. Затем все стало еще хуже. Сначала нам не понравилось то, что было очень холодно. Позже умерли мои родители, а Мирча Луческу не отпустил меня даже на похороны. В Донецке я каждый день думал о том, чтобы вернуться в Олимпиакос. Я ошибочно думал, что если не буду играть хорошо в Украине, то мне будет проще вернуться".

"8 января 2009 года умерла моя мама. Перед этим у нас была зимняя пауза в чемпионате. Мне позвонил отец из Уругвая, сообщил, что мама в коме. Я был в Греции, но в тот же день, 29 декабря, вылетел в Уругвай. 7 января мне нужно было быть в Украине с Шахтером".

"Я позвонил тренеру: "Моя мама умирает, позвольте мне задержаться в Уругвае". Он отказал. Отец сказал: "Езжай, ничего не изменится, мама в коме". Я улетел в Грецию, чтобы собрать вещи и отправиться в Украину. Помню, как ехал в поезде, отец позвонил и сказал, что мама умерла…"

"Я попросил у тренера разрешения отправиться в Уругвай на похороны. Он не позволил. Люди об этом не знали. Я не видел, как умирала мама, не был даже на похоронах. Как было играть за команду, в которой с самого начала не ходил находиться? Тогда же умер и мой отец".

После Шахтера в карьере Кастильо были аренды в Манчестер Сити, Днепр, Чикаго Файр и Арис. Затем он выступал за мексиканские Пачуку и Леон, а также вернулся в Европу в испанский Райо Вальекано, где и закончил карьеру в 2014 году.