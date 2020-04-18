Капитан Зари Никита Каменюка назвал лучших из своих партнеров.
Никита Каменюка, фото ФК Заря
18 апреля 2020, 17:01
Никита Каменюка специально для iSport.ua составил символическую сборную из тех футболистов, с которыми когда-то выступал и продолжает выступать.
Вратарь: Игорь Шуховцев.
Защитники: Богдан Михайличенко, Тони Шунич, Виталий Вернидуб, Сергей Симинин.
Полузащитники: Олег Красноперов, Максим Малышев, Руслан Малиновский, Данило, Александр Караваев.
Нападающий: Янник Боли.
Запасные: Никита Шевченко, Андрей Лунин, Никола Игнатович, Григорий Ярмаш, Владислав Кабаев, Богдан Леднев, Владлен Юрченко и Денис Кожанов.
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