Украина

Капитан Зари Никита Каменюка назвал лучших из своих партнеров.

Никита Каменюка специально для iSport.ua составил символическую сборную из тех футболистов, с которыми когда-то выступал и продолжает выступать.

Вратарь: Игорь Шуховцев.

Защитники: Богдан Михайличенко, Тони Шунич, Виталий Вернидуб, Сергей Симинин.

Полузащитники: Олег Красноперов, Максим Малышев, Руслан Малиновский, Данило, Александр Караваев.

Нападающий: Янник Боли.

Запасные: Никита Шевченко, Андрей Лунин, Никола Игнатович, Григорий Ярмаш, Владислав Кабаев, Богдан Леднев, Владлен Юрченко и Денис Кожанов.

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