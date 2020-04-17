Украина

Украинский защитник поделился мнением об игре Зари в еврокубках.

Крайний защитник луганской Зари Никита Каменюка вспомнил о дебюте своей команды в еврокубках против норвежского Мольде, который пришелся на 2014 год. Незадолго до этого Заря покинула Луганск, а Каменюка отличился взятием ворот.

"Мои мысли не находились на футбольном поле. Они все были о Луганске, о том, что там происходит. Я выходил на поле, зная, что в Луганске находятся мои родные, с которыми нет связи. Лично для меня результат игры не ставился на первый план в тот момент".

"Было приятно сыграть в еврокубках против серьезных клубов, таких как Мольде и Лячи, приятно забить гол. Но, повторюсь, было сложно думать о победах. Радость звонка и голос родного человека выходили на первый план", — рассказал Никита Каменюка в интервью ISPORT.

Также украинский защитник вспомнил о противостоянии Зари с Манчестер Юнайтед в рамках группового этапа Лиги Европы в 2016 году.

"Мне было очень интересно сыграть против Руни. Как только он вышел на замену в первой игре и сделал первое касание, было видно, что он – мастер своего дела. Мата понравился, Погба и все остальные. Они действительно ТОП футболисты. Рашфорд, который только начинал играть на высоком уровне. У него, к слову, была голевая серия. Но для меня выделялся в первую очередь Уэйн Руни".

"Ибрагимович? Он здоровяк, скала. Видно было, что он хотел выиграть каждый мяч. Он был заряжен, и этим заряжал своих партнеров. Хороший футболист", — добавил украинский футболист.

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